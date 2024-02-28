Ebru Baki 'Lütfen, ne olur yapın" diyerek çağrı yaptı: Sadece dul ve yetim aylığı ile geçinenlere... Dul ve yetim aylığı alanlar, emekliye verilen bayram ikramiyesinden hisseleri oranında faydalanabiliyor. Bu nedenle milyonlarca insan bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak alamayacak. Sözcü TV sunucusu Ebru Baki, Türkiye'de sadece dul ve yetim maaşıyla geçinen milyonlara ses olurken, hükümete çağrı yaptı: "Lütfen sadece dul ve yetim aylığı alanlara lütfen tam ödeyin, lütfen, ne olur yapın."

Sözcü TV sunucusu Ebru Baki, emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin önemli bir noktaya temas etti. Ebru Baki, dul ve yetim aylığı ile geçinmeye çalışanlara bayram ikramiyesinin tam olarak ödenmesi için “Lütfen, ne olur yapın” diyerek çağrıda bulundu. 1 | 8

Emekliye 2018 yılından bu yana verilen bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Kamuoyunda bayram ikramiyesini 5 bin lira yapılacağı görüşü hakimken yapılan bu artış beklentiyi karşılamadı. 2 | 8

Ekonomi dünyası seçim öncesi bayram ikramiyelerinin artırılacağı düşünüyor. Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, “İkramiyenin artırılması konusunda çalışma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" demişti. 3 | 8