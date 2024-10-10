Ehliyet almak isteyenlere kritik uyarı: Yeni yönetmelikle işler zorlaşıyor! Sayılı günler kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmış, ancak henüz uygulamaya konulmamıştı. Yeni yönetmelikle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Direksiyon eğitmeni Taner Şide, yapılan bu düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle sınav sürecinin daha zorlu hale geleceğini ve sürücü adaylarının daha fazla pratik beceri kazanmasının hedeflendiğini belirtti.