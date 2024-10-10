Ehliyet almak isteyenlere kritik uyarı: Yeni yönetmelikle işler zorlaşıyor! Sayılı günler kaldı
Yeni yönetmelik, ehliyet almak isteyenler için bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, eski kurallara göre sınavlara girmeyi planlayanların kurslara kayıt için hızlanması gerektiğini vurguladı. Peki, bu yeni düzenlemelerle neler değişiyor? Ehliyet almanın zorlaşan yönleri neler?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmış, ancak henüz uygulamaya konulmamıştı. Yeni yönetmelikle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Direksiyon eğitmeni Taner Şide, yapılan bu düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle sınav sürecinin daha zorlu hale geleceğini ve sürücü adaylarının daha fazla pratik beceri kazanmasının hedeflendiğini belirtti.
Yeni yönetmeliğin yılbaşı itibariyle uygulanmasını beklediklerini belirten Şide, artık ehliyet almanın daha zor hale geleceğini dile getirdi. Adayların kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen sürenin 45 günü bulabildiğine de vurgu yapan Şide, eski usulden sınava girmek isteyenlerin 15 Ekim'e kadar kayıt yaptırmalarını tavsiye etti.
"SINAV SÜRESİ ARTIYOR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan direksiyon eğitmeni Taner Şide, "Sınav hakkında birçok değişiklikler olacak. Mesela sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor. Aday, sınavı 30 dakikada tamamlayıp aracı başlangıç noktasına park ettiğinde 10 dakikada daha 40 dakikasının dolması için komisyon başkanı tarafından tura zorlanabilecek.
Paralel parka ilave yenilik getirildi. Tek hamle girme hakkı eklendi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar tek hamlede girme hakkı verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmamak zorunda" dedi.