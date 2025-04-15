Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar

ZORUNLU TEST UYGULAMASI

Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündeme geldi. Taslaktaki en dikkat çeken düzenlemelerden biri ise yaşlı sürücülere yönelik zorunlu test uygulamasının getirilmesi oldu.