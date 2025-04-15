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  4. Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar

Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar

Ehliyet sahibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte, sürücülere yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek ve trafik cezalarında artış da gündeme gelecek.

Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar - Sayfa 1

Hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte, kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması ve alkollü araç kullanımı gibi trafik ihlallerine uygulanacak cezaların ciddi şekilde artırılması planlanıyor.

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Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar - Sayfa 2

ZORUNLU TEST UYGULAMASI

Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündeme geldi. Taslaktaki en dikkat çeken düzenlemelerden biri ise yaşlı sürücülere yönelik zorunlu test uygulamasının getirilmesi oldu.

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Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar - Sayfa 3

Yeni düzenleme kapsamında, 65 yaş üstü tüm ehliyet sahiplerinin her yıl fiziksel ve psikolojik değerlendirme testlerine tabi tutulması planlanıyor.

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Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar - Sayfa 4

Bu testleri başarıyla geçemeyen sürücüler için ise ömür boyu trafikten men edilme gibi ciddi yaptırımlar gündemde.

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