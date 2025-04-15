Ehliyet sahipleri için yeni dönem: Sürücülere her yıl test şartı geliyor! İşte detaylar
Ehliyet sahibi vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte, sürücülere yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek ve trafik cezalarında artış da gündeme gelecek.
Hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte, kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması ve alkollü araç kullanımı gibi trafik ihlallerine uygulanacak cezaların ciddi şekilde artırılması planlanıyor.
ZORUNLU TEST UYGULAMASI
Ayrıca, ehliyetine el konulan sürücüler için ceza sürelerinin uzatılması da gündeme geldi. Taslaktaki en dikkat çeken düzenlemelerden biri ise yaşlı sürücülere yönelik zorunlu test uygulamasının getirilmesi oldu.
Yeni düzenleme kapsamında, 65 yaş üstü tüm ehliyet sahiplerinin her yıl fiziksel ve psikolojik değerlendirme testlerine tabi tutulması planlanıyor.