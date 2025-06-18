Ehliyet yenilemede son gün için geri sayım başladı! Kaçıran yüksek ücret ödeyecek
Eski tip ehliyetlerin, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi süreci 1 Ocak 2016'da başlamıştı. Sürücü belgelerinin değişimi için tanınan süre doluyor. Ehliyet yenilemede son gün için geri sayım başladı. Belirlenen tarihe kadar değiştirmeyenler yüksek ücretlerle karşılaşabilir.
Ehliyet yenileme için sürücülere tanınan süre doluyor. Değişim için geri sayım sürerken yeni tip ehliyeti almayanlar belirlenen tarih sonrasından yüksek ücretlerle karşılaşabilir.
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
4 milyonu aşkın kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.