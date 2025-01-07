Ek zam ihtimali var mı? SGK Uzmanı Erdursun en düşük emekli maaşını değerlendirdi

“Hükümetin tavrı belli oldu”

SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşındaki artışın asgari ücretteki yüzde 30'luk artış gibi olmadığını belirterek, "15 bin liraya tamamlanır dediğimiz rakam yüzde 15,75 artış oranıyla 14 bin 469 lira oldu. Bu durum, hükümetin bundan sonra nasıl bir tavır sergileyeceğinin de işaretini vermiş oldu" dedi.