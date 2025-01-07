Ek zam ihtimali var mı? SGK Uzmanı Erdursun en düşük emekli maaşını değerlendirdi
Meclis’e gelecek Torba Yasa Teklifi’nde yer alacak en düşük emekli maaşı için rakam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı. Kamuoyunda 15 bin olarak beklenen en düşük emekli maaşı ile ilgili değerlendirme Sosyal Güvenli Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, “Kükümetin bundan sonra nasıl bir tavır sergileyeceğinin de işaretini vermiş oldu" dedi.
En düşük emekli maaşındaki artış belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı. Torba Yasa ile Meclis’e gelecek olan maaş teklifindeki rakamın netlik kazanmasının ardından Sosyal Güvenli Uzmanı Özgür Erdursun’dan ilk değerlendirme geldi.
“Hükümetin tavrı belli oldu”
SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşındaki artışın asgari ücretteki yüzde 30'luk artış gibi olmadığını belirterek, "15 bin liraya tamamlanır dediğimiz rakam yüzde 15,75 artış oranıyla 14 bin 469 lira oldu. Bu durum, hükümetin bundan sonra nasıl bir tavır sergileyeceğinin de işaretini vermiş oldu" dedi.
“Bu konu hiç yokmuş gibi davranıldı”
Erdursun, artışın önceki açıklamaların aksine Anadolu Ajansı aracılığıyla iletildiğini dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret artışında da, enflasyon farkında da sessiz kaldığını hatırlattı. Erdursun, "Bu konu sanki hiç yokmuş gibi davranıldı, geçiştirildi. Konuyla ilgili en yetkili isim olan Çalışma Bakanı bile oranı sosyal medyadan paylaştı" diyerek tepki gösterdi.
“Krizin faturası çalışana emekliye kesildi”
Erdursun, kararın TÜİK’ın enflasyon rakamlarına göre alındığını belirterek, ekonomi programının bahane edildiğini dikkat çekti. Asgari ücretteki artışın da beklentilerin altında kaldığını hatırlatan Erdursun,, "Sinyali vermişlerdi. Ekonomik krizin faturası çalışana emekliye kesilecek diyorum, öle de oldu" dedi.