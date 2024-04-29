Ekonomik güven endeksi nedir? Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır?

Ekonomik güven endeksi nedir?

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan bir endekstir.