Ekonomik güven endeksi nedir? Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklaması ile birlikte "Ekonomik güven endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, ülke ekonomisinin gidişatı ile ilgili bilgiler veren ekonomik güven endeksi nedir? Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır? Ekonomik güven endeksi kaç olmalıdır? İşte detaylar...
Ekonomik güven endeksi nedir?
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan bir endekstir.
Ekonomik güven endeksi bileşik bir endeks türüdür ve ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler sayısı 20’dir.
Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır?
Her bir sektörün ağırlığının o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulandığı, güven endekslerine doğrudan uygulanmadığı ekonomik güven endeksi hesaplamasında, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks kullanılmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.