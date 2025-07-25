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  4. Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya

Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle mağazacılık devi 64 şubesini kapatma riskiyle karşı karşıya geldi.

Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 1

reuters.com’daki bilgiye göre Pepco Group'un (PCOP.WA), Almanya'daki bir birim, ülkedeki zarar eden mağaza ağını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.

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Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 2

ALMANYA GENELİNDE 64 MAĞAZASI VAR

Pepco Almanya, davayı Berlin mahkemesine taşıdı. Birim, 64 mağaza işletiyor ve yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Tüm mağazalar, bir sonraki duyuruya kadar açık kalacak.

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Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 3

Şirket, süreci denetlemek üzere Christian Stoffler'ı Yeniden Yapılandırma Sorumlusu olarak atadı.

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Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya - Sayfa 4

Stoffler, yaptığı açıklamada, "Zorlu Alman perakende pazarına rağmen, Almanya'daki mağaza ağını yeniden düzenleyerek gelişmek için iyi fırsatlar görüyoruz" dedi.

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