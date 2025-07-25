Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya

ALMANYA GENELİNDE 64 MAĞAZASI VAR

Pepco Almanya, davayı Berlin mahkemesine taşıdı. Birim, 64 mağaza işletiyor ve yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Tüm mağazalar, bir sonraki duyuruya kadar açık kalacak.