Ekonomik kriz vurdu! Ülkedeki dev marka şubelerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya
Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle mağazacılık devi 64 şubesini kapatma riskiyle karşı karşıya geldi.
reuters.com’daki bilgiye göre Pepco Group'un (PCOP.WA), Almanya'daki bir birim, ülkedeki zarar eden mağaza ağını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
ALMANYA GENELİNDE 64 MAĞAZASI VAR
Pepco Almanya, davayı Berlin mahkemesine taşıdı. Birim, 64 mağaza işletiyor ve yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Tüm mağazalar, bir sonraki duyuruya kadar açık kalacak.
Şirket, süreci denetlemek üzere Christian Stoffler'ı Yeniden Yapılandırma Sorumlusu olarak atadı.