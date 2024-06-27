Ekonomik tatil nasıl yapılır? İşte tatili daha ucuza getirmenin yolları

Uçak Bileti Alacağınız Günlere Dikkat Edin

Uçak biletini erken almak, yapabileceğiniz en büyük tasarruflardan biri. Tasarruf yapmanızı sağlayacak diğer bir koşulsa uçak biletinizi alacağınız günler konusunda dikkatli davranmak. Hafta sonları havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin yoğunluk yaşadığını bilmeyen yoktur. Bu yoğunluğun arasında alacağınız uçak bileti çok daha yüksek fiyatlarla karşınıza çıkabilir.

Bunun önüne geçmek için uçak bileti alımlarınızı hafta içi günlere denk getirebilirsiniz. Ancak haftanın ilk ve son günlerinin de en az hafta sonu fiyatları kadar yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Salı, çarşamba ve perşembe günleri en uygun fiyatlara uçak bileti alabileceğiniz günler olarak sıralanabilir.