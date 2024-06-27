Ekonomik tatil nasıl yapılır? İşte tatili daha ucuza getirmenin yolları
Tatil yapmak hemen hemen herkesin hayalidir. Uzun ve stresli bir dönemin ardından insanın kendini dinlemesi, yeni yerler keşfetmesi ve nefes alması en büyük motivasyon kaynaklarının başında geliyor. Bütçe dostu bir tatilin nasıl yapılacağını merak eden insanlar tatili daha ucuza getirmenin yollarını arıyor. İşte tatili ucuza getirip ekonomik tatil yapmanın yolları...
Uçak Biletinizi Erken Alın
Ucuza tatil yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk nokta elbette uçak bileti alımı. Eğer uçak biletinizi son dakikaya bırakırsanız tatilinizi epey yüksek fiyatlar ödeyerek gerçekleştirmek durumunda kalabilirsiniz.
Tatile çıkacağınız vakti önceden netleştirerek uçak biletinizi almanız bütçeniz için faydalı olur.
Uçak Bileti Alacağınız Günlere Dikkat Edin
Uçak biletini erken almak, yapabileceğiniz en büyük tasarruflardan biri. Tasarruf yapmanızı sağlayacak diğer bir koşulsa uçak biletinizi alacağınız günler konusunda dikkatli davranmak. Hafta sonları havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin yoğunluk yaşadığını bilmeyen yoktur. Bu yoğunluğun arasında alacağınız uçak bileti çok daha yüksek fiyatlarla karşınıza çıkabilir.
Bunun önüne geçmek için uçak bileti alımlarınızı hafta içi günlere denk getirebilirsiniz. Ancak haftanın ilk ve son günlerinin de en az hafta sonu fiyatları kadar yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Salı, çarşamba ve perşembe günleri en uygun fiyatlara uçak bileti alabileceğiniz günler olarak sıralanabilir.
Otobüslere veya Trenlere Yönelin
Konforuna düşkün olanlar bile artık artan uçak fiyatlarıyla beraber tercihini otobüs veya tren seferlerinden yana kullanıyor. Trenleri tercih ederseniz de nostaljik anılarla buluşabilir ve tatilinizin bu özel anını sevdiğiniz bir kitapla taçlandırabilirsiniz. Üstelik otobüse vereceğiniz fiyat kadar ödeme yaptığınızda yataklı kompartımanda bile kalma imkanınız var.
Interrail
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Almanya, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Karadağ gibi pek çok ülkede geçerli olan interrail ucuza seyahat etmenin en güzel yolu.
Ancak interrail için bilet alırken dikkat etmeniz gereken şeyler olacak. Zira Global Pass, One Country Pass, Interrail Greek Island Pass gibi farklı bilet paketlerinin yanı sıra flexi ve continuous gibi bilet çeşitleri de mevcut. Özellikle paket biletler ulaşıma harcayacağınız ücrette ciddi oranda bir düşüşe sebep olacak ve inanılmaz kar edeceksiniz.