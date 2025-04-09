Ekonominin değer ikilemi: Elmas-su paradoksu nedir?

Paradoksun temel sorusu

Elmas-su paradoksunun temel sorusu; "Neden su gibi hayati bir kaynak bu kadar ucuzken, elmas gibi lüks bir eşya bu kadar değerlidir?"

İnsan yaşamı için suyun önemi elmasla kıyaslanamaz bile. Bu durumda, değerin fayda ile doğru orantılı olması beklenirken, tam tersi bir durum söz konusudur.