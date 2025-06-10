Ekonominin temel taşı: Marjinal fayda analizi

İşletmeler açısından ise marjinal fayda, ürünlerinin fiyatlandırmasında ve üretim miktarlarını belirlemede yol gösterici bir rol oynar. Bir şirket, ürettiği her ek birimin tüketiciler için ne kadar fayda sağlayacağını ve dolayısıyla ne kadar ödemeye istekli olacaklarını tahmin etmeye çalışır. Bu analiz, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinden mevcut ürünlerin geliştirilmesine kadar birçok stratejik kararda kullanılır.