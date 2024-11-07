Ekonominin temel varsayımı: Ceteris Paribus nedir?

Ceteris Paribus metodolojisi mutlak değerleri veya kesinlikleri öngöremez, ancak eğilimler veya olasılıklar hakkında temel bir bilgi sunar. Ekonomistler, ekonomik davranışı açıklamak için ekonomik mekanizmayı basitleştirmeyi tercih edebilir; iki veya üç değişkeni izole edip diğer tüm değişkenlerin ceteris paribus durumunda olduğunu varsayabilirler.