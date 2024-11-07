Ekonominin temel varsayımı: Ceteris Paribus nedir?
Diğer bilimlerde olduğu gibi ekonomistlerde bazı varsayımlar altında çalışmalarını yürütmektedirler. Bunların en önemlilerinden bir tanesi “Ceteris Paribus” varsayımıdır. Latince bir terim olan, Ceteris Paribus, "diğer değişkenler eşit olduğunda" anlamına gelen bir kalıptır.
İktisat fakültesi birinci sınıf iktisada giriş dersinde öğrencilere ilk öğretilen Latince terim Ceteris Paribus’tur. Peki, Ceteris Paribus neden bu kadar önemli bir terim? Ceteris Paribus nedir?
Ceteris Paribus metodolojisi mutlak değerleri veya kesinlikleri öngöremez, ancak eğilimler veya olasılıklar hakkında temel bir bilgi sunar. Ekonomistler, ekonomik davranışı açıklamak için ekonomik mekanizmayı basitleştirmeyi tercih edebilir; iki veya üç değişkeni izole edip diğer tüm değişkenlerin ceteris paribus durumunda olduğunu varsayabilirler.