  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar?

Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar?

Kira ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla yapmayıp elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilmesini öngören Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayınlandı.

Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar? - Sayfa 1

Yeni tebliğe göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

1 | 7
Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar? - Sayfa 2

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de aynı kapsamda olacak.

2 | 7
Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar? - Sayfa 3

Kiracı elden ödeme yaptığını, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirirse cezadan muaf olacak.

3 | 7
Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar? - Sayfa 4

Ancak ödemenin elden yapıldığını bildirmeyen kiracılar elden ödediği her bir kiranın yüzde 10’u tutarında özel usulsüzlük cezasına tabi olacak.

4 | 7