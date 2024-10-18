Elden kira verme dönemi sona erdi: Ödemeler nasıl yapılacak? Cezası ne kadar?
Kira ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla yapmayıp elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilmesini öngören Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayınlandı.
Yeni tebliğe göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.
Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de aynı kapsamda olacak.
Kiracı elden ödeme yaptığını, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirirse cezadan muaf olacak.