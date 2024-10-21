Elden ödemeye sınır geldi: Bankalardan müşterilerine 7 bin lira uyarısı
7 bin Türk Lirası ve üzerindeki tüm alışverişlerde kredi kartı kullanımı zorunlu hale getirildi. Yeni düzenleme kapsamında, vatandaşlar yüksek tutarlı alışverişlerde nakit ödeme yapamayacak. Bankalar, müşterilerine bu değişiklikle ilgili bilgilendirme yapmaya başladı.
Ekonomide nakit kullanımını azaltmayı amaçlayan yeni düzenlemeye göre, 7 bin Türk Lirası ve üzerindeki tüm alışverişlerde kredi kartı kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, vatandaşların yüksek tutarlı ödemelerde nakit kullanımını sonlandırarak, ödemelerin kredi kartı veya banka kartı ile yapılmasını mecburi kılıyor.
18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, büyük değerli işlemlerde nakit ödeme dönemi sona erdi.
Bankaların gönderdiği mesajlarda, yeni düzenlemenin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yürürlüğe girdiği belirtilerek, 7 bin lira ve üzeri ödemelerin finansal aracı kurumlar üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.