Elden ödemeye sınır geldi: Bankalardan müşterilerine 7 bin lira uyarısı

Ekonomide nakit kullanımını azaltmayı amaçlayan yeni düzenlemeye göre, 7 bin Türk Lirası ve üzerindeki tüm alışverişlerde kredi kartı kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, vatandaşların yüksek tutarlı ödemelerde nakit kullanımını sonlandırarak, ödemelerin kredi kartı veya banka kartı ile yapılmasını mecburi kılıyor.