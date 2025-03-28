Elektriğe gelecek olası bir zam enflasyonu nasıl etkiler?

Elektrik zamları, enflasyon üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu etki, zammın büyüklüğüne, ekonominin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte, elektriğe gelecek olası bir zammın doğrudan ve dolaylı etkileri…