Elektriğe gelecek olası bir zam enflasyonu nasıl etkiler?
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammı olup olmayacağına yönelik, "Bakacağız, değerlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, elektriğe gelecek olası bir zam enflasyonu nasıl etkiler? Ekonomide ne olur? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Elektrik zamları, enflasyon üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu etki, zammın büyüklüğüne, ekonominin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte, elektriğe gelecek olası bir zammın doğrudan ve dolaylı etkileri…
DOĞRUDAN ETKİLERİ
Elektrik, hem hanelerin hem de işletmelerin temel giderlerinden biridir. Elektrik fiyatlarındaki bir artış, doğrudan tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yükseltir.
Haneler, artan elektrik faturaları nedeniyle daha az harcama yapabilir, bu da diğer mal ve hizmetlere olan talebi azaltabilir.