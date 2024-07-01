Elektrikli araç sahipleri dikkat! Şarj fiyatları yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yaptı. Artışın ardından, evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedelinin 207.23 TL olduğu kaydedildi.