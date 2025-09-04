Elektrikli otomobil satışları arttı; İşte Ağustos ayında gözü kapalı satan 3 elektrikli
Düşük yakıt gideri yüksek performans ve dolu dolu teknoloji donanımıyla tercih edilen elektrikli otomobiller Ağustos ayında çok tercih edildi.
Hazırlanan güncel verilere göre Ağustos ayında en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu.
Yerli ve milli üretim olan Togg listede iddialı konumda bulunurken en büyük rakibi ise ABD’li Tesla oldu.
AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
zraporucom tarafından hazırlanan listeye göre Ağustos ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli 10 otomobil şöyle:
