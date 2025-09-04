  1. Ekonomim
Elektrikli otomobil satışları arttı; İşte Ağustos ayında gözü kapalı satan 3 elektrikli

Düşük yakıt gideri yüksek performans ve dolu dolu teknoloji donanımıyla tercih edilen elektrikli otomobiller Ağustos ayında çok tercih edildi.

Hazırlanan güncel verilere göre Ağustos ayında en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu.

Yerli ve milli üretim olan Togg listede iddialı konumda bulunurken en büyük rakibi ise ABD’li Tesla oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

zraporucom tarafından hazırlanan listeye göre Ağustos ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli 10 otomobil şöyle:

  • BYD Dolphin
  • Ağustos satış adedi: 299
  • 2025 satış adedi: 2.504
