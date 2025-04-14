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  4. Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var

Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var

Elektrikte kayıp-kaçak oranını düşürmek için dağıtım şirketleri ödül sistemini hayata geçirdi. Uygulama ile kaçak kullanımı ihbar edene prim veriliyor. Yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı.

Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var - Sayfa 1

Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranının düşürülmesi için dağıtım şirketleri harekete geçti. Kaçak kullanımı ihbar edene ödül sistemi getirildi.

 

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Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var - Sayfa 2

25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı

Yeni yöntemle Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5,5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin başlattığı yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı.

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Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var - Sayfa 3

Kayıp-kaçak oranı düştü

Türkiye genelinde elektrikteki kayıp-kaçak oranı ilk kez yüzde 10’un altına düşerken, bunda dağıtım şirketlerinin geliştirdiği yeni yöntemler de etkili oluyor.

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Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var - Sayfa 4

Kaçak elektrik kullanımında ihbar sistemi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5,5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede yıl başında yeni bir uygulama başlattı.

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