Elektrikte kayıp-kaçakla mücadelede yeni dönem! Tespit edene ödül var
Elektrikte kayıp-kaçak oranını düşürmek için dağıtım şirketleri ödül sistemini hayata geçirdi. Uygulama ile kaçak kullanımı ihbar edene prim veriliyor. Yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı.
Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranının düşürülmesi için dağıtım şirketleri harekete geçti. Kaçak kullanımı ihbar edene ödül sistemi getirildi.
25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı
Yeni yöntemle Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5,5 milyon kişiye elektrik hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin başlattığı yöntemle 3 ayda 25 bin hanenin tüketimi geri kazanıldı.
Kayıp-kaçak oranı düştü
Türkiye genelinde elektrikteki kayıp-kaçak oranı ilk kez yüzde 10’un altına düşerken, bunda dağıtım şirketlerinin geliştirdiği yeni yöntemler de etkili oluyor.