Elon Musk, satın alıp adını X olarak değiştirdiği Twitter'ı 'batırdı'!
Elon Musk, Ekim 2022'de 44 milyar dolar ödeyerek satın aldığı ve adını Twitter'dan X'e çevirdiği sosyal medya platformunda büyük bir kayıp yaşadı. X, neredeyse %80 değer kaybetti.
Elon Musk'ın Ekim 2022'de 44 milyar dolar ödeyerek satın aldığı, eski adıyla Twitter olan X platformu, neredeyse %80 değer kaybetti.
Yatırım devi Fidelity'nin tahminlerine göre, X'in değeri şu an yaklaşık 9.4 milyar dolar.
X, Musk tarafından satın alındıktan sonra halka açık işlem görmeyi bıraktı.
Ancak, Fidelity’nin Blue Chip Growth Fund’un pay değerleri üzerine yaptığı değerlendirmelere göre, platformun hisseleri Ağustos sonunda sadece 4.2 milyon dolar olarak değerlendirildi.
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Elon Musk X'i 'batırdı': Toplam değer kaybı açıklandı - Sayfa 3
TRT Haber'in aktardığına göre; bu, Temmuz sonundaki değere göre yüzde 24’lük bir düşüşü ve Musk’ın Twitter’ı satın aldığı zamandaki değerden yüzde 79’luk bir kaybı temsil ediyor.
Analistler, Fidelity’nin bu düşüş tahmininin, platformun reklam gelirlerinde yaşanan azalmayı yansıttığını düşünüyor.
Özellikle, bazı reklam verenler Musk’ın sahibi olduğu platformda görülen aşırı içeriklerden endişe duyduklarını belirtti.