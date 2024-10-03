Elon Musk, satın alıp adını X olarak değiştirdiği Twitter'ı 'batırdı'!

X, Musk tarafından satın alındıktan sonra halka açık işlem görmeyi bıraktı.

Ancak, Fidelity’nin Blue Chip Growth Fund’un pay değerleri üzerine yaptığı değerlendirmelere göre, platformun hisseleri Ağustos sonunda sadece 4.2 milyon dolar olarak değerlendirildi.

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Elon Musk X'i 'batırdı': Toplam değer kaybı açıklandı - Sayfa 3

TRT Haber'in aktardığına göre; bu, Temmuz sonundaki değere göre yüzde 24’lük bir düşüşü ve Musk’ın Twitter’ı satın aldığı zamandaki değerden yüzde 79’luk bir kaybı temsil ediyor.