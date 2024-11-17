Emekli adayları dikkat! 2024'te emeklilik avantajı: Bunu yapan kazançlı olacak
2024 yılında emeklilik başvurusu yapanlar, güncelleme katsayısındaki farklılık nedeniyle avantaj elde edecek. Enflasyon oranı ve ekonomik büyüme verileri dikkate alınarak belirlenen bu güncelleme katsayısı, 2025 yılında emekli olacaklara kıyasla maaşlarda yaklaşık yüzde 30'luk bir fark yaratıyor. Bu durum, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılan temel parametrelerden biri olan güncelleme katsayısının 2024 yılı için daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.
2024 yılında emekli olanların maaşları, güncelleme katsayısı farkı nedeniyle 2025'te emekli olacaklara göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek hesaplanacak. Bu fark, emeklilik maaşı belirlenirken kullanılan güncelleme katsayısındaki yıllık artıştan kaynaklanıyor. 2024’teki katsayılar, 2025 yılına göre daha yüksek olduğu için bu yıl emekli olanlar daha avantajlı bir maaşla emekli olacak.
Emekli maaşını belirleyen en önemli faktör, çalışırken SGK'ya bildirilen brüt maaşa dayalı olarak ödenen primlerdir. Bu primler, emekli maaşının hesaplanmasında temel rol oynar. Ayrıca, çalışılan toplam prim gün sayısı ve bu günlerin hangi döneme denk geldiği maaşın tutarını etkiler.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIRKEN 3 FARKLI DÖNEM
- 2000 öncesi çalışma günleri,
- 2000-2008 arası çalışma günleri,
- 2008 sonrası çalışma günleri.
Bu dönemlerin her biri için uygulanan aylık bağlama oranları (ABO) farklılık gösterir ve genellikle daha eski dönemlerdeki oranlar daha yüksek olduğu için bu dönemlerden emekli olanlar daha avantajlıdır. Dolayısıyla, hangi dönemde daha fazla çalışma gününüz olduğu, emeklilik maaşının miktarını doğrudan etkileyen bir unsurdur.