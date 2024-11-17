Emekli adayları dikkat! 2024'te emeklilik avantajı: Bunu yapan kazançlı olacak

Bu dönemlerin her biri için uygulanan aylık bağlama oranları (ABO) farklılık gösterir ve genellikle daha eski dönemlerdeki oranlar daha yüksek olduğu için bu dönemlerden emekli olanlar daha avantajlıdır. Dolayısıyla, hangi dönemde daha fazla çalışma gününüz olduğu, emeklilik maaşının miktarını doğrudan etkileyen bir unsurdur.