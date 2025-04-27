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  4. Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

2025 Nisan itibarıyla emekli maaş promosyonları, bankaların kampanya koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarına bağlı olarak farklı promosyon tutarlarından faydalanabiliyor. İşte, 2025 Nisan emekli promosyon kampanyasında son durum

Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? - Sayfa 1

​2025 Nisan itibarıyla Türkiye'deki bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda rekabeti sürdürüyor ve başvuru süresi uzatılan kampanya dönemi devam ediyor. Emekliler, maaş tutarına göre farklı promosyon tutarlarından faydalanabiliyor. Bazı bankalar, ek koşullar sağlayan emeklilere ek ödemeler de sunmaktadır.

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Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? - Sayfa 2

 İşte 2025 Nisan ayı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar...

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Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? - Sayfa 3

İŞ BANKASI

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL nakit promosyon

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL nakit promosyon

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL nakit promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

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Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? - Sayfa 4

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

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