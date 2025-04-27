Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

​2025 Nisan itibarıyla Türkiye'deki bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda rekabeti sürdürüyor ve başvuru süresi uzatılan kampanya dönemi devam ediyor. Emekliler, maaş tutarına göre farklı promosyon tutarlarından faydalanabiliyor. Bazı bankalar, ek koşullar sağlayan emeklilere ek ödemeler de sunmaktadır.