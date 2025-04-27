Emekli banka promosyon kampanyaları Nisan 2025: En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?
2025 Nisan itibarıyla emekli maaş promosyonları, bankaların kampanya koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarına bağlı olarak farklı promosyon tutarlarından faydalanabiliyor. İşte, 2025 Nisan emekli promosyon kampanyasında son durum
2025 Nisan itibarıyla Türkiye'deki bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda rekabeti sürdürüyor ve başvuru süresi uzatılan kampanya dönemi devam ediyor. Emekliler, maaş tutarına göre farklı promosyon tutarlarından faydalanabiliyor. Bazı bankalar, ek koşullar sağlayan emeklilere ek ödemeler de sunmaktadır.
İŞ BANKASI
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL nakit promosyon
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL nakit promosyon
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL nakit promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.