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  4. Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinde kalan 1000 TL’lik fark için ödeme takvimi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fark ödemeleri için tarih verdi. Peki, 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi - Sayfa 1

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor. Bayramdan önce TBMM’ye gelen teklifin görüşmeleri Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma nedeniyle sekteye uğramıştı. 

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Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi - Sayfa 2

Protestolar nedeniyle emekli ikramiyesinin artışı bayrama yetiştirilememişti.

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Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi - Sayfa 3

İkramiye ödemesi zamsız olarak hesaplara geçti 

Emekli bayram ikramiyesi zamsız olarak 3 bin TL olarak hesaplara yatırıldı. TBMM’de görüşülerek kabul edilen ikramiye artışı 4 bin liraya yükseltilerek 1 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi - Sayfa 4

SGK'dan açıklama geldi

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki 1000 liralık fark ödemelerinin 3 Nisan itibariyle başlayacağını açıkladı.

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