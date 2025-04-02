Emekli bayram ikramiyesi: 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesinde kalan 1000 TL’lik fark için ödeme takvimi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fark ödemeleri için tarih verdi. Peki, 1000 TL'lik fark ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri başlıyor. Bayramdan önce TBMM’ye gelen teklifin görüşmeleri Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma nedeniyle sekteye uğramıştı.
İkramiye ödemesi zamsız olarak hesaplara geçti
Emekli bayram ikramiyesi zamsız olarak 3 bin TL olarak hesaplara yatırıldı. TBMM’de görüşülerek kabul edilen ikramiye artışı 4 bin liraya yükseltilerek 1 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.