Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'te kabul edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İkramiyeler 3 bin lira olarak 24 Mart'ta hesaplara yatırılmaya başlanmıştı, peki farklar ne zaman ödenecek?
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.
Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak 24 Mart'ta ödenmeye başlamıştı.
SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta 3 bin TL bayram ikramiyesi yattı.