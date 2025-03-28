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  4. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'te kabul edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İkramiyeler 3 bin lira olarak 24 Mart'ta hesaplara yatırılmaya başlanmıştı, peki farklar ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak? - Sayfa 1

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında verilen ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

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Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak? - Sayfa 2

Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL olarak 24 Mart'ta ödenmeye başlamıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak? - Sayfa 3

SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta 3 bin TL bayram ikramiyesi yattı.

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Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Farklar ne zaman yatacak? - Sayfa 4

FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek.

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