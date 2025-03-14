Emekli bayram ikramiyesi komisyondan geçti, hesaplara ne zaman yatacak? İşte o tarihler...
Emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkaran düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi sırada düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi var. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o tarihler...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 16.6 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını da içeren torba teklif kabul edildi.
Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SGK ikramiye ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor.