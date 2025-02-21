Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 yılında 1000 TL ile başladı. 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL ve 2024 yılında 3 bin TL oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilmek üzere 3 bin ila 5 bin TL arasında olabilir" dedi.