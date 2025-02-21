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  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Bayram ikramiyelerinin mart ayına kadar ekonomi yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Öte yandan emekli maaşı banka promosyonlarının güncellenmesi bekleniyor. Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ikramiye ve promosyonlarla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı - Sayfa 1

16 milyon emeklinin gözü banka promosyonları ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni zamlı bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'na kadar ekonomi yönetimi tarafından belirlenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı - Sayfa 2

Banka promosyonlarının da güncellenmesi bekleniyor. Emekli maaşı banka promosyonları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı - Sayfa 3

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber'de gündemdeki bu konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı - Sayfa 4

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri ilk olarak 2018 yılında 1000 TL ile başladı. 2021’de 1100 TL, 2023’te 2 bin TL ve 2024 yılında 3 bin TL oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilmek üzere 3 bin ila 5 bin TL arasında olabilir" dedi.

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