Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? SGK uzmanı yanıtladı
Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Bayram ikramiyelerinin mart ayına kadar ekonomi yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Öte yandan emekli maaşı banka promosyonlarının güncellenmesi bekleniyor. Emekli promosyonu 40 bin TL olur mu? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ikramiye ve promosyonlarla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
16 milyon emeklinin gözü banka promosyonları ve bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni zamlı bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'na kadar ekonomi yönetimi tarafından belirlenecek.
Banka promosyonlarının da güncellenmesi bekleniyor. Emekli maaşı banka promosyonları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber'de gündemdeki bu konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.