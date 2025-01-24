Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, hesaplara ne zaman yatacak? Uzman isimden sürpriz rakam
Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İkramiye zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...
Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündeme geldi. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti, tahminini açıkladı.
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İkramiyeler ne zaman ödenecek?
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.
Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ NASIL?
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart'ta ödenecek.
Kurban Bayramı: 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.