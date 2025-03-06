Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam
Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kulislerde emeklilerin bu yıl alacağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına yönelik üç farklı ihtimal konuşuluyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını, zam yapılırsa artışın ne kadar olacağını merak ediyor.
1 | 9
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinde artış yapılacağı yönünde sinyaller vermişti.
3 | 9