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  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kulislerde emeklilerin bu yıl alacağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına yönelik üç farklı ihtimal konuşuluyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam - Sayfa 1

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını, zam yapılırsa artışın ne kadar olacağını merak ediyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam - Sayfa 2

Geçtiğimiz yılda emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam - Sayfa 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinde artış yapılacağı yönünde sinyaller vermişti.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam - Sayfa 4

Kulislerde bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili 3 ihtimal konuşuluyor.

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