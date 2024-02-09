Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam (Yüzde yüzde zam hesabı) Emeklinin 2024 zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesinde… Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Turgay Bozoğlu, emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili konuştu. Bozoğlu, bayramda verilen ikramiyenin 5 bin lira olacağını düşünmediğini belirtirken, aldığı duyumu da paylaştı.

Emeklilerin 2024’te alacağı zamlar belli oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanırken, 6-7 Şubat’ta zam farkının hesaplara geçmesiyle emekliler yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını almış oldu. 1 | 14

Bu gelişmenin ardından gözler emeklilere 2018’den beri yılda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesine çevrildi. 2 | 14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapıldığını açıklamış ve zam sinyali vermişti. Bakan Işıkhan konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta şöyle konuşmuştu: 3 | 14