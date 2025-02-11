Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevirdi. 2024 yılında yüzde 50 artışla beraber 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan emekli bayram ikramiyesi için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...
En düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşması ve emekli zamlarının belli olmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak edilmeye başlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle SSK BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,74 oldu. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla beraber 11,54 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli maaşı da yüzde 15,74 zammına göre belirlenerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ATV Haber ekranlarından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bayram ikramiyeleri için ödenecek tutara yönelik olarak "Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesi bekleniyor" dedi.