Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle SSK BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,74 oldu. Memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla beraber 11,54 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli maaşı da yüzde 15,74 zammına göre belirlenerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.