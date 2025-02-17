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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. 3 bin lira olan ikramiyelere yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili konuşulan rakamlar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 2

Bayram ikramiyesi başlığının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Kurul, 21 Şubat'ta Giresun'da toplanacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 4

KİMLER İKRAMİYE ALIYOR?

Emekliler, bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek.

1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.

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