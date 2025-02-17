Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. 3 bin lira olan ikramiyelere yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili konuşulan rakamlar...
Bayram ikramiyesi başlığının Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Kurul, 21 Şubat'ta Giresun'da toplanacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.
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