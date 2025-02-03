Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ikramiye veriliyor. 2018 yılında bin lira olarak başlayan ikramiye, 2021’de bin 100, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyesi 2024 yılında ise yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.