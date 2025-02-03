Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Ramazan ayı yaklaşırken emekliler bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Eğer emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 zam yapılırsa emekliye bayram ikramiyesi 3 bin 472 lira olacak. Peki bayrak ikramiyesinde zam senaryoları neler? İşte detaylar...
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ikramiye veriliyor. 2018 yılında bin lira olarak başlayan ikramiye, 2021’de bin 100, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyesi 2024 yılında ise yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.
EMEKLİ ZAMMI ORANINDA ARTTIRILIRSA 3 BİN 472 LİRAYA YÜKSELECEK
6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının zam oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi.
Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde bayram ikramiyeleri 3 bin 472 liraya çıkacak.