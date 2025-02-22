Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi
Milyonlarca emekli, 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları bayram ikramiyesininin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, tahminini açıkladı.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilere ödenecek ikramiyenin 3 bin 720 TL civarında olabileceği tahmininde bulundu.
Ancak Karakaş'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle bu rakam 4 bin TL’ye yükselebilir.
KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Başmüfettişi Karakaş, bayram ikramiyesinin her iki bayram için de 4 bin TL olarak belirlenebileceğini söyledi.