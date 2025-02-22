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  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi

Milyonlarca emekli, 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları bayram ikramiyesininin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, tahminini açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi - Sayfa 1

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilere ödenecek ikramiyenin 3 bin 720 TL civarında olabileceği tahmininde bulundu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi - Sayfa 2

Ancak Karakaş'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle bu rakam 4 bin TL’ye yükselebilir.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi - Sayfa 3

KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Başmüfettişi Karakaş, bayram ikramiyesinin her iki bayram için de 4 bin TL olarak belirlenebileceğini söyledi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Başmüfettişi Karakaş net rakam verdi - Sayfa 4

Karakaş'a göre 4 bin TL rakamının aşılması beklenmiyor.

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