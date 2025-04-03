Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1.000 TL bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin TL'nin ardından, kalan 1.000 TL'nin de hak sahiplerine bugün ödenmeye başlandığı bildirildi.
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi.
Bu ödeme ile birlikte, toplamda 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.