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  4. Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1.000 TL bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin TL'nin ardından, kalan 1.000 TL'nin de hak sahiplerine bugün ödenmeye başlandığı bildirildi.

Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı - Sayfa 1

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi. 

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Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı - Sayfa 2

 Bu ödeme ile birlikte, toplamda 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak. 

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Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı - Sayfa 3

 Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek. 

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Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı - Sayfa 4

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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