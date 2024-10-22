Emekli çalışanlar için uyarı: Kıdem tazminatınız sıfırlanabilir! 1 yıl kuralına dikkat

Yeni Asır’ın haberine göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, emekli bir çalışan, iş yerinde bir yılını doldurduğunda işten çıkarılırsa, kıdem ve ihbar tazminatını brüt maaşı üzerinden alabiliyor. Ayrıca, emekli bir kişi iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlayıp bir yılını doldurduğunda yeniden kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor. Yani, emeklilik sonrası iki farklı iş yerinden iki kez kıdem tazminatı alma fırsatı doğuyor.