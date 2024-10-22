Emekli çalışanlar için uyarı: Kıdem tazminatınız sıfırlanabilir! 1 yıl kuralına dikkat
Emeklilik sonrası çalışma hayatına devam edenler hem emekli maaşı alıp em de çalıştıkları işyerinden çifte tazminat kazanma hakkına sahip olabilirler. Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin kıdemleri sıfırlanıyor. İşte detaylar...
Türkiye'de 16 milyondan fazla kişi emekli maaşı alıyor. Bu emekliler arasında erken yaşta emekli olup tekrar iş hayatına dönenlerin sayısı oldukça yüksek. Özellikle EYT düzenlemesi ile 40’lı ve 50’li yaşlarda emekli olan birçok kişi çalışmayı sürdürüyor. Ancak, emekli maaşlarının yetersiz kalması, pek çok emekliyi yeniden çalışma arayışına itiyor. Hükümet ise bireylerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik eden açıklamalar yapıyor.
Yeni Asır’ın haberine göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, emekli bir çalışan, iş yerinde bir yılını doldurduğunda işten çıkarılırsa, kıdem ve ihbar tazminatını brüt maaşı üzerinden alabiliyor. Ayrıca, emekli bir kişi iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlayıp bir yılını doldurduğunda yeniden kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor. Yani, emeklilik sonrası iki farklı iş yerinden iki kez kıdem tazminatı alma fırsatı doğuyor.
İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?
Emekli olurken kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alamıyor. Bu nedenle emekli çalışanların işten ayrılırken dikkatli olmaları gerekiyor. Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin kıdemleri sıfırlanıyor ve yeniden kıdem tazminatı alabilmeleri için 1 yıl çalışmaları gerekiyor.