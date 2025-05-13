Emekli güncel promosyon 2025 en yüksek hangi bankada? İşte en yüksek promosyon veren bankalar
Emekli güncel promosyon 2025 en yüksek hangi banka veriyor? Emeklilerin maaş taşıma tercihlerinde etkili olan promosyon ödemelerinde, Mayıs ayında rekabet yeniden arttı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanabilmek için promosyon tutarlarını artırırken, bazı bankaların sunduğu teklifler 27 bin TL'ye kadar çıktı. İşte 2025 Mayıs ayında en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar!
Mayıs ayıyla birlikte bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşıyarak nakit promosyon alabilir ve bankaların sunduğu farklı avantajlardan faydalanabilirler.
Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, bazı kampanyalarda ek koşullarla birlikte ödeme miktarı 20 bin TL'yi aşabiliyor. En güncel promosyon rakamlarını öğrenmek ve en avantajlı teklifi değerlendirmek isteyen emekliler, bankaların yeni duyurularını yakından takip ediyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Ayrıca "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı gündemde.