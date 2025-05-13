Emekli güncel promosyon 2025 en yüksek hangi bankada? İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, bazı kampanyalarda ek koşullarla birlikte ödeme miktarı 20 bin TL'yi aşabiliyor. En güncel promosyon rakamlarını öğrenmek ve en avantajlı teklifi değerlendirmek isteyen emekliler, bankaların yeni duyurularını yakından takip ediyor.