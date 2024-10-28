Emekli kök maaşı 11 bin TL olanlara ‘Zam Düzenlemesi’ masada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor
Ocak 2025 Bağ-Kur (4B) ve SSK (4A) emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başlıyor. 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak’ta kesinleşecek zam oranı için beklentiler yüzde 13,6 ile yüzde 16 arasında. Emeklilere refah payı verilmesi öngörülmezken, memur emeklileri için maaş eşitleme formülü yeniden gündeme geliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri merakla bekleniyor. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında zam oranı kesinleşecek. Özellikle 11 bin TL civarında kök maaş alan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı düzenlemesinin devreye girmesi planlanıyor.
Emekliye zam 3 Ocak Cuma günü belli olacak. Şu an için 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde. 6 aylık enflasyon için milyonlar geri sayıma devam ederken yıl sonu enflasyon tahminleri emekli zammı için ipuçlarını verdi.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 41-45 ARASINDA
Yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri ise yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişiyor. Bu tahminlere göre, emekli maaşlarına yapılacak 6 aylık enflasyon zammı yüzde 13,5 ile yüzde 16 arasında olacak.