Emekli kök maaşı 11 bin TL olanlara ‘Zam Düzenlemesi’ masada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri merakla bekleniyor. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında zam oranı kesinleşecek. Özellikle 11 bin TL civarında kök maaş alan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı düzenlemesinin devreye girmesi planlanıyor.