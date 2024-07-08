Emekli kök maaşım ne kadar? Dikkat maaşınıza zam gelmiş olabilir! Emekli kök maaşı nasıl öğrenirim?

Emekli kök maaşım ne kadar? En düşük emekli maaşı kök maaş nedeniyle sıfır zam alınca gelen tepkiler beraberinde ek zam gündemini de beraberinde getirdi. TÜİK'in enflasyon rakamlarından sonra açıklanan yüzde 24,73'lük zam birçok emekliye kök maaş detayı nedeniyle zam olarak yansımadı. Hal böyle olunca AK Parti harekete geçti. En düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi için çalışmalar başladı. Peki iyi ama emekli kök maaşımı nasıl öğrenirim, emekli kök maaşım ne kadar e devlet üzerinden nasıl hesaplarım? İşte SSK BağKur emekli maaşı hesaplama ve 4a 4b 4c kök maaş tablosu...