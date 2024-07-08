Emekli kök maaşım ne kadar? Dikkat maaşınıza zam gelmiş olabilir! Emekli kök maaşı nasıl öğrenirim?
Emekli maaşı zammını alamayanlar dikkat! Kök maaşınız 7500 TL, 8000 TL, 8500 TL ise dikkat! Ek zam geliyor. Fark etmeden zam gelmiş olabilir. Peki 4a, 4b emekli kök maaşımı nasıl öğrenirim, e devlet kök maaşımı nasıl hesaplarım? İşte 2024 emekli kök maaş tablosu ve SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama.
Emekli kök maaşım ne kadar? En düşük emekli maaşı kök maaş nedeniyle sıfır zam alınca gelen tepkiler beraberinde ek zam gündemini de beraberinde getirdi. TÜİK'in enflasyon rakamlarından sonra açıklanan yüzde 24,73'lük zam birçok emekliye kök maaş detayı nedeniyle zam olarak yansımadı. Hal böyle olunca AK Parti harekete geçti. En düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi için çalışmalar başladı. Peki iyi ama emekli kök maaşımı nasıl öğrenirim, emekli kök maaşım ne kadar e devlet üzerinden nasıl hesaplarım? İşte SSK BağKur emekli maaşı hesaplama ve 4a 4b 4c kök maaş tablosu...
EMEKLİ KÖK MAAŞIM NE KADAR?
Emekli kök maaşı nedeniyle yaklaşık 1.8 milyon kişiye yeni düzenleme geliyor. Çünkü kök maaş tam olarak 1.8 milyon kişinin zam alamamasına yol açtı. Hal böyle olunca Adalet ve Kalkınma Partisi, bir çalışma başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu çalışmanın devam ettiğini ve ayrıntılarının konuşulduğunu aktardı.
EMEKLİ KÖK MAAŞIMI NASIL HESAPLARIM?
Eğer emekli maaşınız son gelen zamlardan sonra 10.000 TL'yi geçtiyse son zamlı halini ters yüzde ile öğrenebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan zamlı emekli maaşı miktarı ve yüzde 24,73'lük zam.
10.000 TL EMEKLİ KÖK MAAŞI NE KADAR?
10.000 TL %24,73 Azaltıldığında: 7,527 TL'lik kök maaş elde edilir.