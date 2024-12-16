Emekli maaş zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SGK 4A, 4B, 4C zam hesaplama
Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından, gözler yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? 2025 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son değerlendirmeler...
Yeni yıl yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler, yılın son enflasyon oranına çevrildi.
Emekliler, maaş hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından izliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarında nasıl bir artış bekleniyor? İşte zam oranlarına ilişkin son detaylar...
Bakan Işıkhan, "2024 yılında kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için yüzde 15 + yüzde 10 oranında maaş artışı gerçekleştirilmiş, ayrıca enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmıştır. Bu düzenlemelerle Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu artışlar sayesinde, en düşük devlet memuru maaşı 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmiştir. Bu tablo, hükümetimizin kamu çalışanlarına verdiği önemi ve hassasiyeti açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılı için ise kamu görevlileri ve emekliler için yüzde 6 + yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır," ifadelerini kullandı.