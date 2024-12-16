Emekli maaş zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SGK 4A, 4B, 4C zam hesaplama

Bakan Işıkhan, "2024 yılında kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için yüzde 15 + yüzde 10 oranında maaş artışı gerçekleştirilmiş, ayrıca enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmıştır. Bu düzenlemelerle Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu artışlar sayesinde, en düşük devlet memuru maaşı 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmiştir. Bu tablo, hükümetimizin kamu çalışanlarına verdiği önemi ve hassasiyeti açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılı için ise kamu görevlileri ve emekliler için yüzde 6 + yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır," ifadelerini kullandı.