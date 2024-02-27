Emekli maaşı hesaplarken dikkat! Bu hatayı yapmayın... İşte kritik tarih detayı Milyonlarca çalışan emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. SGK tarafından uygulamaya konan hesaplama ekranından emekli olduktan sonra alınacak maaşlar hesaplanabiliyor. Ancak hesaplamada bazı yanlışlıklar yapılabiliyor. İşte emekli aylığını hesaplama rehberi ve en çok yapılan hatalar...

2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 | 9

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? e-Devlet'te maaş hesaplamak için SSK'lılar '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', esnaflık yapanlar yani Bağ-Kur'lular ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek. 2 | 9

Peki, emekli maaşı hesaplamada yapılan hatalar neler? Hesaplama ekranına giden sigortalılar, bugünün şartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Daha sonraki tarihte girdiğiniz de o tarihteki şartlar ortaya çıkıyor. Emekli olduğunuz gün ise o tarihteki şartlara göre hesap yapılıyor. 3 | 9