Emekli maaşına 15 bin TL seyyanen zam beklentisi

15 BİN TL SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

TÜED Başkanı Ergün, seyyanen zam beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

“Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var.