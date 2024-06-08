Emekli maaşına 15 bin TL seyyanen zam beklentisi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yüzde dilimli zam modelinin değişmesini istedi. Ergün, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini duyurdu.
Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, Temmuz'daki maaş zammını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15 bin lira seyyanen zam beklediğini söyledi.
15 BİN TL SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ
TÜED Başkanı Ergün, seyyanen zam beklentisiyle ilgili şunları söyledi:
“Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var.
Daha önce memura verilen 8.077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında.