Emekliye ek zam için masadaki iki kademeli formül: Sona yaklaşıldı, tarih netleşti! Milyonlarca emeklinin beklediği maaşlara ek zam gündeminde gelişmeler sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini söyledi. Emekli maaşına ek zamda ocakta yüzde 12 ek artırım ya da temmuza sarkacak iki kademeli zam formülü masada.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı. Emeklilere ek zam gündemi kamuoyu tarafından takip ediliyor. Son olarak, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla kritik bir gelişme yaşandı. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. 1 | 8

Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ek zamla ilgili, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerledireceklerini söyledi. Yılmaz, "Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Yıl ortasında SSK, Temmuz yıl ortası dediğimiz biliyorsunuz, emekliler, çalışanlar bir yılbaşında artış alıyorlar, bir de yıl ortasında artış alıyorlar. Yıl ortasında artış hesaplanırken yine toplu sözleşme ve enflasyon farkları dikkate alınarak hesaplamalar yapılıyor. Oralarda Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayındaki bu sistemden kaynaklanan şeyler. Bunlar bizim karar verip yaptığımız düzenlemeler anlamında söylemiyorum. Bugünkü uygulanan sistemin sonuçları, toplu sözleşme ve enflasyon farkları" dedi. 2 | 8

Emekli maaşına zamda temmuz ve yılbaşı formülü



"Dolayısıyla, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek alacaklar memur emeklilerine göre" ifadelerini kullanan Yılmaz, "İkisine birden baktığınızda önemli olan işte bu toplu dengeyi sağlamak. Yani yılbaşı ve temmuz artışlarını birlikte değerlendirip ikisini yıl bazında aşağı yukarı aynı seviyeye getirmek. Ana yaklaşım nedir diyecek olursanız temel yaklaşımımız aslında bu şekilde. Gerek emeklilerimizi gerek SSK, Bağ-Kur emeklilerini yılbaşı ve yıl ortası bütün bu yapılanları dikkate alarak, etkilerine bakarak bir dengeye taşımak. Gerek memur emeklilerimizi, gerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizi yılbaşı ve yıl ortası bütün bu yapılanları dikkate alarak, etkilerine bakarak bir dengeye taşımak, yaklaşımımız bu şekilde diyebilirim" diye konuştu. 3 | 8