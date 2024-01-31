Emekli maaşında ek ödeme: Ek ödemeyi hesaplarken dikkat! İşte örneklerle ek ödeme hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024 maaş zammı, memur maaş zammıyla (49,25) eşitlendi. Ancak emekliler maaşlarını yüzde 37,57'lik zamma göre almaya başladı. Emekliler maaşlarındaki ek ödeme nedeniyle yeni zamma göre ellerine geçecek parayı yanlış hesaplayabiliyor. Bazı emekliler ek ödeme hesabının nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte örnekler üzerinden "Ek ödeme nasıl yapılır" sorusunun yanıtı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından kaynaklı zamlı maaşları bankalara yatmaya başladı fakat ek zamlardan kaynaklanan fark ise henüz maaşlara yansımadı. 1 | 13

Ocak 2024'te açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 37,57 olmuştu. Ancak memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 49,25 olarak hesaplanınca kamuoyunda yaklaşık 12 puanlık bu farkın kapatılması yönünde bir beklenti oluştu. 2 | 13

Bu kapsamda atılan ilk adımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına 5 puanlık artış yapıldı ve zam 42,57’ye yükseltildi. Ancak bu hamlenin iktidar partisi milletvekilleri arasında bile tatminsizlik yarattığı basına yansıdı. Çünkü memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında 6,68’lik bir fark kalıyordu. 3 | 13