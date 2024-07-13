Emekli maaşında yüzde 30 farka dikkat! 2025’te emekli olanlar daha az maaş alacak
Enflasyonun düşüş sürecine girmesiyle yeni emekli olacakların aylıkları da olumsuz etkilenecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek aylık alacaklar. Peki emekli olmayı düşünenler ne yapmalı? Dilekçe tarihi konusunda karar verirken nelere dikkat etmeli?
Enflasyonun bu yıl düşüş sürecine girmesi yeni emekli olacak kişilerin emekli maaşlarını da olumsuz etkileyecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaşla emekli olacaklar. Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu alacakları aylıkları etkileyecek. Peki emekliliği hak etmiş veya bu yıl hak edecek kişiler ne yapmalı? Dilekçe tarihi konusunda karar verirken nelere dikkat etmeli? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilikle ilgili soruları yanıtladı.
DİLEKÇE TARİHİNİN EMEKLİ AYLIĞINI YÜZDE 30 ETKİLEMESİ KABUL EDİLEMEZ
"Emeklilik dilekçesini 2025’te verenlerin 2024 yılında verenlere göre daha az emekli aylığı alacağına ilişkin yazım üzerine çok sayıda mesaj aldım" diyen Kıvanç, şu ifadeleri kullandı: "Emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarında yüzde 30 – 35 oranında fark yaratması akla mantığa aykırı olduğu için haklı olarak herkesin kafası karıştı. Kabul edilebilir bir fark değil. Ancak, maalesef böyle bir fark çıkması kanundan kaynaklanıyor.
Yıllık enflasyon yüzde 3 – 5 civarında olsa emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarına etkisi çok sınırlı kalır. Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur.
Ancak, enflasyonun hızla yükseldiği veya hızla düştüğü dönemlerde emeklilik dilekçe tarihi aylık miktarını çok etkiliyor. Malum, bu yıl enflasyonda hızlı bir düşüş bekleniyor.