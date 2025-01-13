Emekli maaşında zam farkları ne zaman ödenecek, bu aya yetişecek mi?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişmeme ihtimali bulunuyor. Peki, emekli zam farkları ne zaman verilecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişememesi durumunda farkların şubat ayında ödenmesi planlanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?
En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. Düzenlemenin ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedefleniyor. Ancak gecikme ihtimali nedeniyle zamlı maaşların şubat ayına sarkabileceği belirtiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmemesi halinde emekliler ocak ayında eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL’yi alacak. Aradaki zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu durumda emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı açıklandı.