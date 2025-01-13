Emekli maaşında zam farkları ne zaman ödenecek, bu aya yetişecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin ocak maaşlarına yetişememesi durumunda farkların şubat ayında ödenmesi planlanıyor.