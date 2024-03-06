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  4. Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti - Sayfa 1

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaş zammıyla ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

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Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti - Sayfa 2

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında emekli aylıklarında bir iyileştirme olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte  hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi. 

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Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti - Sayfa 3

Meclis'in çalışmalarına Nisan ayı ortalarında başlayacağını bu tarihten önce Meclis'in olağanüstü toplanmasının beklenmediğini söyleyen Akbaşoğlu,  Meclis açıldıktan sonra bu konuların müzakere edileceğini belirtti.

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Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti - Sayfa 4

Akbaşoğlu, “Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz  başta olmak üzere  bütün çalışanlarımızla ilgili de daha iyileştirici daha alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyu ile paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi de gerçekleştireceğiz “ diye konuştu.  

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