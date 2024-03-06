Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı? AK Parti'li Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret etti

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında emekli aylıklarında bir iyileştirme olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi.

Akbaşoğlu, “Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili de daha iyileştirici daha alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyu ile paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi de gerçekleştireceğiz “ diye konuştu.