Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Yeni oran belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e düştü. Bu durum, ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamları için hesaplamaları da etkiledi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni dün açıkladı. Reel sektör, finans sektörü temsilcileri ve uzmanlardan oluşan 64 katılımcının yer aldığı ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.
Bu tahmin, emekli memur maaşlarına yapılacak zam konusunda da önemli bir ipucu sundu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak.
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak.