Emekli maaşlarında 4 farklı tablo! İşte zamlı promosyon ödemesi almanın yolu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen maaş dilimlerine giren emekliler, 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Bu tutar, Temmuz ayında SGK tarafından belirlenecek yeni maaş dilimlerine göre değişiklik gösterebilir.
Temmuz ayında 16 milyon emekliyle beraber dul ve yetim maaşı alanların da cebine girecek para değişecek. Şimdiden maaş hesapları yapılırken promosyon ödemeleri de yükselecek. Peki kim ne kadar promosyon zammı alacak?
BANKALAR 4 FARKLI MAAŞ DİLİMİNE GÖRE ÖDEME YAPIYOR
Bankalar promosyon ödemelerini SGK’nın belirlediği 4 farklı maaş dilimine göre ödüyor. 2024 nisan ayında maaş dilimleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' olarak 4 dilime ayrıldı. Emekliler bu promosyon tutarlarına göre ödeme alabiliyor.
TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayında açıklanan TÜFE verileri ile beraber 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu. Bu hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 22,72 oranında zam alacak. Memurlar için 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 17,22 olarak açıklandı.
Açıklanan veriler ve Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı yüzde 25 olacak.