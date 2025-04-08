Emekli, memur ve işçi ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ilave zam yapılacak mı?
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için çalışmalar başladı. Yaklaşık 7.4 milyon kamu ve özel sektör çalışanı toplu sözleşmelere kilitlenirken, memur ve emekli de haziran enflasyonunun açıklanacağı temmuz ayını bekliyor. Kamuoyunda asgari ücret ile ilgili beklentiler de var. Peki, Emekli, memur ve işçi ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ilave zam yapılacak mı? İşte merak edilen zamlar ve beklentiler…
Kamu ve özel sektörde işçilerin gözü kulağı Toplu İş Sözleşmeleri’ne çevrildi. Yaklaşık 7.4 milyon çalışan yapılacak protokolü beklerken, bir yandan emekli ve memur da temmuz ayına kilitlendi.
Zam hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı
Toplumun büyük kesimini oluşturan, işçi, memur ve emekli için zam hesaplamaları yapılırken, asgari ücret ile ilgili güncelleme de beklentiler arasında yer alıyor. Ancak henüz hükümet tarafında henüz bir sinyal gelmedi. Temmuz ayında asgari ücrete ilave bir zam yapılacağına dair açıklamalar da bulunmuyor.
Asgari ücret 3 ayda eridi
Ancak yapılan hesaplamalar yeni yıldan bu yana asgari ücretin 22 bin 104 liradan 19 bin 889 liraya kadar eridiğini ortaya koyuyor. SGK uzmanlarından sık sık asgari ücrete ilave zam çağrıları yaparken, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların zam sinyali vermediğini de belirtiyor.