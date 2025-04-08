Emekli, memur ve işçi ne kadar zam alacak? Asgari ücrete ilave zam yapılacak mı?

Zam hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı

Toplumun büyük kesimini oluşturan, işçi, memur ve emekli için zam hesaplamaları yapılırken, asgari ücret ile ilgili güncelleme de beklentiler arasında yer alıyor. Ancak henüz hükümet tarafında henüz bir sinyal gelmedi. Temmuz ayında asgari ücrete ilave bir zam yapılacağına dair açıklamalar da bulunmuyor.