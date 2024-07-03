Emekli memur zammı ne kadar oldu Temmuz 2024? En düşük emekli memur maaşı tablosu...
Emekli memur zammı ne kadar oldu Temmuz 2024? Ve merakla beklenen zam oranları resmen belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasından sonra 2,5 milyondan fazla memur emeklisi Temmuz zam oranları ortaya çıktı. Peki memur emekli temmuz zammı ne kadar, emekli memur zammı yüzde kaç oldu? İşte kalem kalem memur emeklisi maaşları...
Emekli memur Temmuz zammı için kritik hafta geride kaldı. TÜİK'in yaptığı açıklamadan sonra memur ve memur emeklisi zam oranları resmen ortaya çıktı. Kıdem tazminatı, engelli aylığı, yaşlılık maaşı, bedelli askerlik ve sosyal yardım ödemeleri gibi kalemleri de etkileyen memur ve emekli zammından sonra tablo daha da netleşti. Peki iyi ama 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte zamlı emekli maaşı tablosu 2024...
EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2024?
Memur için toplu sözleşme oranı yüzde 22,72 olarak açıklanmış gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrilmişti. TÜİK'in açıklamasından sonra emekli memur zammı da ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte polis, başkomiser, öğretmen, hemşire, şube müdürü ve mühendis gibi birçok kalemde de maaşlarda artış yaşandı. İşte emekli memur zammı 2024:
Kesin bilgiler bu noktada güncellenecektir.
EMEKLİ MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Emekliler her sene Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kere maaşlarına zam alıyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler dört gözle Temmuz 2024 maaş zam oranlarını bekliyordu. TÜİK'in açıklamasından sonra yeni zam yüzdesi ve oranları da ortaya çıkmış oldu. Böylelikle en düşük emekli ve memur emeklisi maaşları da güncellendi.
Bildiğiniz üzere 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklanmıştı. Böylece emeklilerin enflasyon farkı olan yüzde 22,72'lik zammı da garantiydi. Üstüne Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenerek güncel zamlı Temmuz maaşları ortaya çıkmış oldu. En son gerçekleştirilen Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplanmıştı.