Emekli memur zammı ne kadar oldu Temmuz 2024? En düşük emekli memur maaşı tablosu...

Emekli memur Temmuz zammı için kritik hafta geride kaldı. TÜİK'in yaptığı açıklamadan sonra memur ve memur emeklisi zam oranları resmen ortaya çıktı. Kıdem tazminatı, engelli aylığı, yaşlılık maaşı, bedelli askerlik ve sosyal yardım ödemeleri gibi kalemleri de etkileyen memur ve emekli zammından sonra tablo daha da netleşti. Peki iyi ama 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte zamlı emekli maaşı tablosu 2024...