Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada?
E-devlete girenlerin çoğunun emeklilikle ilgili aramalar yaptığı ortaya çıktı. Peki E-Devlet'te en çok aranan hizmetler arasında neler var? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri dijital kullanımda ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşların dijital kanallardan en çok faydalandığı hizmetlerin başında “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” uygulaması gelirken, bu hizmete yönelik kullanım sayısı Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin 63 rakamına ulaştı.
Bu hizmeti, “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” hizmetleri takip etti.
SGK, vatandaşlara sunduğu hizmetlerde kolay erişim hedefiyle e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunumuna 2010 yılında başlamıştı. 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla SGK tarafından e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulan uygulama sayısı 180’i buldu.