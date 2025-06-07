Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri dijital kullanımda ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşların dijital kanallardan en çok faydalandığı hizmetlerin başında “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” uygulaması gelirken, bu hizmete yönelik kullanım sayısı Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin 63 rakamına ulaştı.