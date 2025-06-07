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Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada?

E-devlete girenlerin çoğunun emeklilikle ilgili aramalar yaptığı ortaya çıktı. Peki E-Devlet'te en çok aranan hizmetler arasında neler var? İşte detaylar...

Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada? - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri dijital kullanımda ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşların dijital kanallardan en çok faydalandığı hizmetlerin başında “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” uygulaması gelirken, bu hizmete yönelik kullanım sayısı Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin 63 rakamına ulaştı.

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Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada? - Sayfa 2

Bu hizmeti, “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” hizmetleri takip etti.

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Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada? - Sayfa 3

SGK, vatandaşlara sunduğu hizmetlerde kolay erişim hedefiyle e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunumuna 2010 yılında başlamıştı. 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla SGK tarafından e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulan uygulama sayısı 180’i buldu.

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Emekli olacaklar ilk buna baktı! E-Devlet'e girenler neleri aradı? Hangi hizmetler ilk sırada? - Sayfa 4

Buna ek olarak, vatandaşların mobil cihazlar üzerinden hizmetlere daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen mobil uygulama sayısı da 158’e ulaştı.

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