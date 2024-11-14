Emekli olacaklara "7 Yıl Kuralı" uyarısı! "7 Yıl Kuralı" nedir, neden önemli? SGK uzmanı açıkladı

Emekli olacaklar ve emeklilik başvurusu yapacaklar için önemli bir uyarı yapıldı. Son 7 yılda sigortalılık statünüzde değişiklikler olabilir. Bağkur’lular bu konuda avantajlı olabilirken, SSK’lılar için durum daha karmaşık. Sadece birkaç yıl SSK’lı çalışanlar erken emekli olabilirken, uzun süre SSK’lı olanlar borçlu bile çıkabilir. Bu durumu etkileyen sistem ise "7 yıl kuralı" olarak biliniyor. Çalışan milyonlarca kişi bu kurala dair bilgi sahibi değil, ancak emeklilikte büyük bir rol oynayan bu kuralı anlamak son derece önemli.