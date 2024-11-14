Emekli olacaklara "7 Yıl Kuralı" uyarısı! "7 Yıl Kuralı" nedir, neden önemli? SGK uzmanı açıkladı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren prim indirimi ve emeklilikteki yeni düzenlemeler yeniden gündemde. Bu düzenlemeler, özellikle SSK ve Bağkur'lu çalışanları etkiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikle ilgili önemli bir kural olan 7 yıl kuralını açıklayarak, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar.
Emekli olacaklar ve emeklilik başvurusu yapacaklar için önemli bir uyarı yapıldı. Son 7 yılda sigortalılık statünüzde değişiklikler olabilir. Bağkur’lular bu konuda avantajlı olabilirken, SSK’lılar için durum daha karmaşık. Sadece birkaç yıl SSK’lı çalışanlar erken emekli olabilirken, uzun süre SSK’lı olanlar borçlu bile çıkabilir. Bu durumu etkileyen sistem ise "7 yıl kuralı" olarak biliniyor. Çalışan milyonlarca kişi bu kurala dair bilgi sahibi değil, ancak emeklilikte büyük bir rol oynayan bu kuralı anlamak son derece önemli.
Uzun yıllar SSK'lı olup birkaç yıl Bağkurlu çalışan binlerce kişi, 9000 gün kuralına takılarak emeklilik hayalini ertelemek zorunda kalıyor. Emekli olmayı beklerken, SGK'dan borç çıkabiliyor. Uzmanlar, emeklilik için önemli olan "7 yıl kuralı" hakkında uyarılarda bulunarak, bu kuralın emekli adayları için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Örneğin; 20 yıl siz 4A primi ödediniz ve istifa ettiniz. Son 20 yılın 3,5 yılı + 1 gün yani 1260 + 1 gün Bağkur ödediyseniz eğer sizin ödemiş olduğunuz 20 yıllık 4A primini de Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor 4B'ye aktarıyor. Bağkur şartlarında 9000 güne göre emekli ediyor. 25 yıllık Bağkurluysanız son 1261 gününüzü 4A olarak geçirdiyseniz bile yani son 3,5 yıl + 1 gün 4A olarak bildirirseniz 9000 gün yerine SSK'nın şartlarına göre tabi olursunuz.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Erdursun, "Bu, aslında son 7 yıl kuralı değil, son 2520 gün kuralıdır" dedi. "Eğer son 2520 gün boyunca sadece bir statüde sigortalıysanız, örneğin sadece SSK'lıysanız, SSK'nın şartlarına göre; sadece Bağkurluysanız, Bağkur'un şartlarına göre ya da emekli sandığı statüsünde iseniz, o statünün şartlarına göre emekli olursunuz" diye ekledi.